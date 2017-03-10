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Топливно-энергетический комплекс
Розничная цена СПБТ перешла к росту 9 марта, в мелком опте - продолжила снижение
07:48 10.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 9 марта 2017 г. отмечалось повышение розничной цены СПБТ, в то время как в рознице бензины, ДТ и СПБТ продолжают дешеветь.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов и ДТ остались в прежней стоимости. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23,51 грн/л, бензина А-95 евро - 24,27 грн/л. Дизельное топливо евро сегодня стоит 22,39 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 9 марта 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,12 % (1 коп/л) до 11,30 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,6 %.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 9 марта 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23,51
|21,00
|0,01
|-0,02
|Бензин А-95 евро
|24,27
|21,50
|0,02
|-0,03
|Дизельное топливо Евро
|22,39
|20,39
|0,04
|-0,11
|Сжиженный газ
|11,30
|9,90
|0,12
|-0,09
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 09.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,16
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,73
|-2,4
|26,76
|0,4
|23,87
|0,4
|11,39
|1,4
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,19
|0,0
|23,99
|0,0
|22,39
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|-0,1
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 9 марта 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.25% (5 коп/л) до 21.58 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.19% (4 коп/л) до 22.55 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.12% (2 коп/л) до 19.65 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 2 марта по 9 марта 2017 г. уменьшилась на 1.7%, или 302.6 грн/т, и находится на уровне 17984.82 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 17.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.58
|-0.25
|-0.66
|-1.48
|Бензин А-95 евро
|22.55
|-0.19
|-0.52
|-1.18
|Дизельное топливо евро
|19.65
|-0.12
|-0.56
|-2.31
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро на украинских заправках:
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