По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 9 марта 2017 г. отмечалось повышение розничной цены СПБТ, в то время как в рознице бензины, ДТ и СПБТ продолжают дешеветь.

Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов и ДТ остались в прежней стоимости. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23,51 грн/л, бензина А-95 евро - 24,27 грн/л. Дизельное топливо евро сегодня стоит 22,39 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 9 марта 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,12 % (1 коп/л) до 11,30 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,6 %.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 9 марта 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23,51 21,00 0,01 -0,02 Бензин А-95 евро 24,27 21,50 0,02 -0,03 Дизельное топливо Евро 22,39 20,39 0,04 -0,11 Сжиженный газ 11,30 9,90 0,12 -0,09

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 09.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,16 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,73 -2,4 26,76 0,4 23,87 0,4 11,39 1,4 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,19 0,0 23,99 0,0 22,39 0,0 11,49 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 -0,1 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 9 марта 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.25% (5 коп/л) до 21.58 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.19% (4 коп/л) до 22.55 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.12% (2 коп/л) до 19.65 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 2 марта по 9 марта 2017 г. уменьшилась на 1.7%, или 302.6 грн/т, и находится на уровне 17984.82 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 17.0 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.58 -0.25 -0.66 -1.48 Бензин А-95 евро 22.55 -0.19 -0.52 -1.18 Дизельное топливо евро 19.65 -0.12 -0.56 -2.31

Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро на украинских заправках: