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Топливно-энергетический комплекс
Нефть дорожает 10 марта в рамках коррекции после снижения в четверг
07:27 10.03.2017 |
Мировые цены на нефть растут в начале последнего дня рабочей недели в рамках коррекции после снижения в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.14 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до 52,55 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,79% - до 49,67 доллара за баррель.
В четверг нефть марки Brent достигала минимума с 1 декабря 2016 года, а WTI - дешевела до наименьших значений с 30 ноября. Инвесторы отыгрывали опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв).
Минэнерго этой страны сообщило, что запасы за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились лишь на 1,967 миллиона баррелей - до 522,167 миллиона баррелей.
Наблюдатели не исключают, что вчерашний обвал - одномоментное явление. "Распродажа на рынке случилась, потому что инвесторы потеряли терпение. Нынешняя ситуация временная, и предложение и спрос придут к равновесию в конечном итоге", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика ICIS China Ли Ли (Li Li).
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