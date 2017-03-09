Мировые цены на нефть растут в четверг в рамках коррекции после снижения в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.42 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% - до 53,55 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,64% - до 50,59 доллара за баррель.

На торгах в среду нефть Brent дешевела до 52,93 доллара, а WTI - до 50,05 доллара, минимумов с 8 и 15 декабря соответственно, на фоне роста коммерческих запасов этого сырья в США.

В среду минэнерго страны сообщило, что запасы за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились лишь на 1,967 миллиона баррелей - до 522,167 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,62%, или на 56 тысяч баррелей в сутки, до 9,088 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,9 миллиона баррелей, составив 64,4 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, на рынке был большой объем спекулятивных длинных позиций. Это привело к резкому снижению цен на "черное золото". Эксперты также отметили, что разговоры о продлении соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран о заморозке добычи нефти становятся все активнее.