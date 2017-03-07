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Топливно-энергетический комплекс
Топливо в мелком опте дешевеет 7 марта, в то время как розничные цены стабильны
18:02 07.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 марта 2017 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, а мелкооптовые цены бензина А-92, ДТ и СПБТ снизились.
Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене , которая составляет 22.38 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 7 марта 2017 г. остался в прежней стоимости, которая составляет 11.34 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|21.00
|0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.38
|20.39
|0.00
|-0.13
|Сжиженный газ
|11.34
|9.90
|-0.02
|-0.22
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,16
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,75
|3,4
|26,76
|0,5
|23,86
|0,5
|11,38
|3,5
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,19
|0,0
|23,99
|0,0
|22,39
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 7 марта 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензин А-92 Евро, дизельное топливо и СПБТ.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 21.63 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.60 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (1 коп/л) до 19.67 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 февраля по 07 марта 2017 г. уменьшилась на 1.8%, или 324.8 грн/т, и находится на уровне 17987.3 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 4.0%, или 698.4 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.63
|-0.10
|-0.10
|-0.98
|Бензин А-95 евро
|22.60
|-0.00
|-0.07
|-0.53
|Дизельное топливо евро
|19.67
|-0.06
|-0.45
|-1.54
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро на украинских заправках:
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