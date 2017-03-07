Мировые цены на нефть во вторник перешли к небольшому росту в рамках коррекции после предыдущего снижения на прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче в США. Увеличению котировок также способствуют сообщения о поддержке Ираком и Анголой продления сделки по заморозке добычи нефти.

Согласно данным торгов, на 12.50 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до 56,12 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,26%, до 53,34 доллара за баррель.

МЭА в своем пятилетнем прогнозе ранее сообщило, что ожидает роста добычи сланцевой нефти в США на 1,4 миллиона баррелей в день к 2022 году, если цены на "черное золото" будут находиться около 60 долларов за баррель. МЭА отмечает, что ожидания по добыче этого сырья выше, чем год назад, вследствие значительного увеличения добычи в этом году. На этом фоне цены на нефть в понедельник снижались.

При этом, по данным МЭА, если цена нефти достигнет 80 долларов за баррель, объем добычи сланцевой нефти в США может подняться на 3 миллиона баррелей в день в ближайшие пять лет. Если цены будут находиться на уровне около 50 долларов за баррель, добыча может показывать отрицательную динамику с начала 2020-х годов, считает агентство.

Росту цен на "черное золото" также способствуют заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби. По его словам, Ирак поддерживает продление соглашения между странами ОПЕК о заморозке добычи нефти после первого полугодия 2017 года. Министр также отметил, что Ирак полностью выполняет оговоренные в прошлом году обязательства по сокращению добычи.

Ангола, по словам председателя государственной нефтяной компании Sonangol Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos), также поддерживает продление сделки - на такой срок, который необходим. По данным агентства Bloomberg, Ангола на конец февраля выполнила обязательства по сокращению добычи на 78%, а Ирак - на 58%.