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Топливно-энергетический комплекс
6 марта цены на топлива снизились в ряде крупных сетей АЗС, преимущественно работающих в нижнем и среднем ценовом сегменте
12:47 06.03.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 20-35 коп./л подешевели все топлива в столичной сети KLO. Также на 20 коп./л снизилась стоимость ДТ в сети «БРСМ-Нафта» в тех регионах, где ее станции не были остановлены. На 41 коп./л подешевело дизтопливо в сети «Маркет». На 10 коп./л снизилась цена бензинов и ДТ на винницких и хмельницких станциях Shell.
Напомним, что в пятницу 6 марта оптовая цена дизтоплива впервые с 11 января опустилась ниже 23 000 грн/т. Драйвером снижения стали трейдеры российского ресурса на ст. Новоград-Волынский.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/3 марта 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
23,45
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
23,19
|
-0,20
|
23,99
|
-0,35
|
26,99
|
0,00
|
22,39
|
-0,20
|
Mango/Ultra
|
23,45
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
22,03
|
0,00
|
Marshal
|
22,82
|
0,00
|
23,42
|
0,00
|
X
|
X
|
20,92
|
0,00
|
Shell
|
25,76
|
-0,02
|
26,76
|
-0,02
|
28,76
|
-0,02
|
23,87
|
-0,02
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,34
|
0,00
|
22,84
|
0,00
|
23,83
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
22,79
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
Авиас
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,16
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,70
|
0,00
|
26,30
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,99
|
0,00
|
23,53
|
0,00
|
24,51
|
0,00
|
21,39
|
-0,14
|
Восток
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Маркет
|
23,84
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
X
|
X
|
20,99
|
-0,41
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Параллель
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Татнефть
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
21,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,21
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,40
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
23,25
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
Средняя
|
23,82
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
22,14
|
-0,01
|
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