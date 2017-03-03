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Топливно-энергетический комплекс
Всю неделю на рынке крупного опта отмечается широкое предложение всех видов топлив
22:09 03.03.2017 |
В пятницу, 3 марта, оптовая цена дизтоплива впервые с 11 января опустилась ниже 23 000 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Драйвером снижения оптовых цен на ДТ стали трейдеры российского ресурса на ст. Новоград-Волынский. В частности «Анвитрейд», вышедший в рынок с начала этой недели, предлагал железнодорожные партии ДТ по 22 600 грн/т, что на сегодня является минимальным предложением на рынке. С трубопроводным ДТ вышли еще 6 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG и «Альянс Энерго Трейд». Их предложение - 22 800-23 100 грн/т.
Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК, ОККО, «Бизнес Солюшнс» и WOG по 22 900-23 100 грн/т. На ст. Сарны «Альянс Ойл Украина» выставляет литовский ДТ по 22 800 грн/т. Здесь же на аналогичных условиях в субботу ожидается нафтановский Евро-4 у «Альянс Энерго Трейд».
На юге WOG и «Альянс Энерго Трейд» предлагали греческое зимнее ДТ в порту «Южный» и в порту Николаева соответственно. При этом цена у WOG на 500 грн/т выше - 24 000 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» также продает российский ресурс в «Южный» и выставляет его по 23 000 грн/т. Ресурс кременчугского НПЗ дороже - 23 700 грн/т.
Предложение бензинов также остается достаточно широким. Стоимость белорусского А-92 в крупном опте колебается в диапазоне 27 800-28 100 грн/т у ОККО, ЗНГК, ЗНП-М и «николаевской «Кворум-Нафты». «Укртатнафта» предлагает Евро-4 по 26 900 грн/т, а Евро-5 - по 27 850 грн/т. Шебелинский А-92 Евро-5 у «НП-Трейдинга» снова подешевел - 26 600 грн/т.
Средняя стоимость А-95 за счет некоторого сокращения предложения импортных продуктов незначительно снизилась до 28 650 грн/т. Белорусский ресурс выставляли: ЗНГК (Киевская обл.) и ОККО (Ровенская. Черниговская и Житомирская обл.) по 29 000-29 100 грн/т. «Цены от «Укртатнафты» были несколько ниже: Евро-4 - 28 000 грн/т, Евро-5 - 29 000 грн/т. Шебелинская «пятерка» у «НП-Трейдинга» - 27 700 грн/т.
Всю неделю на рынке крупного опта отмечается широкое предложение всех видов топлив. Фундаментальные факторы, влияющие на его стоимость на украинском рынке - курс валют и европейские котировки - демонстрируют стабильность показателей. Так, котировки за месяц колебались в пределах всего $18/т. Причем последняя сессия обновила месячный минимум. Также относительно устойчивым остается курс гривны на межбанковской бирже - 27,08-27,13 грн/$1.
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