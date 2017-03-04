В Украине с 24 февраля по 3 марта 2017 отмечалось снижение розничных цен дизеля и автогаза, а в мелком опте - уменьшение цены на светлые нефтепродукты и СПБТ.

Как сообщает Терминал, за неделю в рознице бензин А-92 евро не изменился в цене и составляет 23.51 грн/л, бензин А-95 евро - также не поменялся в цене, которая составляет 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро за семь дней стало дешевле на 0,1% (1 коп/л) и стоит 22.41 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 -0.01 -0.01 Бензин А-95 евро 24.71 21.50 -0.01 -0.01 Дизельное топливо Евро 22.41 20.39 -0.02 -0.05 Сжиженный газ 11.36 9.90 -0.04 -0.09

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,16 -6,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,72 -6,0 26,75 -2,9 23,86 -2,1 11,34 -1,1 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 10,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,49 10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 0,1 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 -6,4 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте за семь дней цена бензина А-92 стала меньше на 0,2% (5 коп/л) и составляют 21.67 грн/л, цена бензина А-95 снизилась на 0,1% (1 коп/л) до 22.62 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0,3%(7 коп/л) и стоят 19.72 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива в мелком опте: