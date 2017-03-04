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Топливно-энергетический комплекс
За неделю дизельное топливо и СПБТ подешевели как в рознице, так и в мелком опте
21:57 03.03.2017 |
В Украине с 24 февраля по 3 марта 2017 отмечалось снижение розничных цен дизеля и автогаза, а в мелком опте - уменьшение цены на светлые нефтепродукты и СПБТ.
Как сообщает Терминал, за неделю в рознице бензин А-92 евро не изменился в цене и составляет 23.51 грн/л, бензин А-95 евро - также не поменялся в цене, которая составляет 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро за семь дней стало дешевле на 0,1% (1 коп/л) и стоит 22.41 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|21.00
|-0.01
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|24.71
|21.50
|-0.01
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.41
|20.39
|-0.02
|-0.05
|Сжиженный газ
|11.36
|9.90
|-0.04
|-0.09
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,16
|-6,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,72
|-6,0
|26,75
|-2,9
|23,86
|-2,1
|11,34
|-1,1
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|10,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,49
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|0,1
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|-6,4
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте за семь дней цена бензина А-92 стала меньше на 0,2% (5 коп/л) и составляют 21.67 грн/л, цена бензина А-95 снизилась на 0,1% (1 коп/л) до 22.62 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0,3%(7 коп/л) и стоят 19.72 грн/л.
Средняя цена дизельного топлива в мелком опте:
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|21.67
|19.40
|-0.25
|-0.24
|Бензин А-95 евро, грн/л
|22.62
|19.80
|-0.20
|-0.18
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|19.72
|19.20
|-0.33
|-0.33
|Сжиженный газ, грн/т
|18277.91
|16877.00
|-0.26
|-0.26
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