Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел в сети AMIC во Львовской, Николаевской и Черкасской областях на 20-50 коп./л. Также на 20 коп./л газ подешевел на кировоградских АЗС Shell. Запорожская ZOG, тернопольский «Автотехсервис», житомирский «Фактор» и сеть «Народна» опустили цены на 10-30 коп./л.

Отметим, что снижение цен операторы связывают с сезонным фактором, а также предпосылками к снижению стоимости импорта. В тоже время, это снижение сдерживают действия силовиков, блокирующих импорт ряда крупнейших компаний.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 3/2 марта 2016 г., грн/л: