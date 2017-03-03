Цены на нефть поднимаются в пятницу после резкого падения накануне, однако демонстрируют максимальное за два месяца падение по итогам недели.

Инвесторы опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:10 EET поднялась на $0,21 (0,38%) - до $55,29 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $52,77 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,3%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные о повышении запасов нефти в США до максимальных за всю историю наблюдений 520,2 млн баррелей.

С начала года запасы выросли на 41 млн баррелей, а добыча в стране поднялась до рекордных с марта прошлого года 9,03 млн баррелей в сутки.

"Рынки напуганы растущими запасами, - говорит аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен. - Число буровых растет несколько недель подряд, и это подстегивает ожидания роста добычи на сланцевых месторождениях".

Новые данные о количестве буровых установок в США будут обнародованы нефтесервисной компанией Baker Hughes вечером в пятницу.

Между тем ряд аналитиков полагает, что период роста запасов в Штатах подходит к концу, поскольку НПЗ завершают сезон профилактических работ. "Мы ожидаем сезонного снижения запасов на фоне повышения загруженности НПЗ", - говорят эксперты ANZ Research.

