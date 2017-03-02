По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 2 марта 2017 розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, в то время как мелкооптовые цены заметно выросли.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - не поменялась и составляет 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.41 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 2 марта 2017 г. также не изменился в цене, которая составляет 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Средняя розничная цена бензина А-95 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 0.01 0.00 Бензин А-95 евро 24.71 21.50 0.02 0.02 Дизельное топливо Евро 22.41 20.39 0.02 -0.06 Сжиженный газ 11.36 9.90 -0.03 -0.05

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 02.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,19 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,72 -1,6 26,75 -1,7 23,86 -1,0 11,34 -1,1 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,49 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте наблюдался заметный рост цен на высокооктановые бензины. Так средняя цена поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.28% (6 коп/л) до 21.73 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.23% (5 коп/л) до 22.67 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 19.76 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 февраля по 02 марта 2017 г. уменьшилась на 0.2%, или 38.2 грн/т, и находится на уровне 18287.39 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.1%, или 1363.5 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.73 0.28 -0.19 -0.56 Бензин А-95 евро 22.67 0.23 -0.02 -0.34 Дизельное топливо евро 19.76 -0.02 -0.31 -0.65

Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 Евро:

Средняя цена бензина А-92 Евро в мелком опте:



