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Топливно-энергетический комплекс
Цены бензинов в мелком опте 2 марта перешли к росту, розница — стабильна
17:54 02.03.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 2 марта 2017 розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, в то время как мелкооптовые цены заметно выросли.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - не поменялась и составляет 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.41 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 2 марта 2017 г. также не изменился в цене, которая составляет 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.
Средняя розничная цена бензина А-95 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|21.00
|0.01
|0.00
|Бензин А-95 евро
|24.71
|21.50
|0.02
|0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.41
|20.39
|0.02
|-0.06
|Сжиженный газ
|11.36
|9.90
|-0.03
|-0.05
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 02.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,19
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,72
|-1,6
|26,75
|-1,7
|23,86
|-1,0
|11,34
|-1,1
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте наблюдался заметный рост цен на высокооктановые бензины. Так средняя цена поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.28% (6 коп/л) до 21.73 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.23% (5 коп/л) до 22.67 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 19.76 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 февраля по 02 марта 2017 г. уменьшилась на 0.2%, или 38.2 грн/т, и находится на уровне 18287.39 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.1%, или 1363.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.73
|0.28
|-0.19
|-0.56
|Бензин А-95 евро
|22.67
|0.23
|-0.02
|-0.34
|Дизельное топливо евро
|19.76
|-0.02
|-0.31
|-0.65
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 Евро:
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