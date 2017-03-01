Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро за 1 марта не изменилось в цене , которая составляет 22.40 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 1 марта 2017 г. также не изменился в цене, которая составляет 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Средняя розничная цена автогаза на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 -0.01 0.01 Бензин А-95 евро 24.71 21.50 -0.01 0.02 Дизельное топливо Евро 22.40 20.39 -0.00 -0.06 Сжиженный газ 11.36 9.90 -0.02 -0.05

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 01.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,19 -2,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,73 0,0 26,77 0,0 23,87 0,0 11,36 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,49 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 1 марта 2017 средняя цена поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 21.66 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий не поменялась, и составляет 22.62 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте также не изменилось в цене , которая составляет 19.76 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 февраля по 01 марта 2017 г. уменьшилась на 0.2%, или 45.2 грн/т, и находится на уровне 18280.09 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8%, или 1360.1 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.66 0.04 -0.54 -0.71 Бензин А-95 евро 22.62 0.01 -0.26 -0.46 Дизельное топливо евро 19.76 0.01 -0.47 -0.74

Средняя мелкооптовая цена СПБТ: