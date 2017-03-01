Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подешевел в сети UPG на 20-40 коп./л, выровняв его стоимость на уровне 10,90 грн/л по всей сети. На 10 коп./л газ подешевел в одесской сети «Катрал» и николаевском «Кворуме».

Накануне СУГ подешевел на 200-300 грн/т на аукционе «Укргаздобычи». В тоже время операторы не ожидают существенного снижения цен в опте и рознице из-за продолжающихся проблем с оформлением СУГ и давлением на рынок СБУ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 1 марта/28 февраля 2016 г., грн/л: