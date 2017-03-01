Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют слабую положительную динамику в преддверии публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.28 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% - до 56,62 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,11% - до 54,07 доллара за баррель.

Участники торгов ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, запасы за отчетную неделю увеличились на 2,850 миллиона баррелей, или на 0,54%, до 521,55 миллиона баррелей. При этом по итогам недели, завершившейся 17 февраля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв), выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 518,7 миллиона баррелей.

"Сегодня все внимание (трейдеров - ред.) приковано к данным по запасам нефти от Минэнерго, которые появятся вечером", - отметил брокер из OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley), цитируемый агентством Рейтер.

Рост мировых нефтяных цен по-прежнему поддержан оптимизмом инвесторов по поводу выполнения соглашения ОПЕК. На прошлой неделе организация заявила о том, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в картель, в январе выполнили условия сделки по ограничению уровня добычи суммарно на 86% от плана.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.