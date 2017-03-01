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Топливно-энергетический комплекс
Бензин А-92 подешевел подешевел в мелком опте 28 февраля, в рознице подорожал СПБТ
19:29 28.02.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 февраля 2017 г. в рознице отмечался незначительный рост цен на сжиженный газ, а в мелком опте увеличение стоимости дизельного топлива и снижение цены бензина А-92 евро.
Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.52 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 22.41 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 февраля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 11.37 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.
Средняя розничная цена автогаза на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.52
|21.00
|0.01
|0.02
|Бензин А-95 евро
|24.71
|21.50
|-0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.41
|20.39
|-0.01
|-0.05
|Сжиженный газ
|11.37
|9.90
|0.09
|-0.01
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,21
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,73
|-4,3
|26,77
|-1,2
|23,87
|-1,1
|11,36
|0,1
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,49
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,83
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 28 февраля 2017 на рынке нефтепродуктов отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, и увеличение стоимости дизельного топлива.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 21.65 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подорожало на 0.1% (2 коп/л) до 19.76 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 февраля по 28 февраля 2017 не изменилась и находится на уровне 18312.12 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.2%, или 1391.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.65
|-0.10
|-0.64
|-0.96
|Бензин А-95 евро
|22.61
|-0.03
|-0.34
|-0.77
|Дизельное топливо евро
|19.76
|0.08
|-0.61
|-0.76
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 Евро по данным PsycheaFUEL 2.2:
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