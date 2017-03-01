По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 февраля 2017 г. в рознице отмечался незначительный рост цен на сжиженный газ, а в мелком опте увеличение стоимости дизельного топлива и снижение цены бензина А-92 евро.

Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.52 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 22.41 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 февраля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 11.37 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Средняя розничная цена автогаза на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.52 21.00 0.01 0.02 Бензин А-95 евро 24.71 21.50 -0.00 0.03 Дизельное топливо Евро 22.41 20.39 -0.01 -0.05 Сжиженный газ 11.37 9.90 0.09 -0.01

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,21 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,73 -4,3 26,77 -1,2 23,87 -1,1 11,36 0,1 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,49 10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 28 февраля 2017 на рынке нефтепродуктов отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, и увеличение стоимости дизельного топлива.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 21.65 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подорожало на 0.1% (2 коп/л) до 19.76 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 февраля по 28 февраля 2017 не изменилась и находится на уровне 18312.12 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.2%, или 1391.5 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.65 -0.10 -0.64 -0.96 Бензин А-95 евро 22.61 -0.03 -0.34 -0.77 Дизельное топливо евро 19.76 0.08 -0.61 -0.76

Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 Евро по данным PsycheaFUEL 2.2: