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Топливно-энергетический комплекс
Нефть умеренно дешевеет 28 февраля, Brent торгуется на уровне $55,8 за баррель
13:40 28.02.2017 |
Нефть эталонных марок слабо опускается в цене во вторник, при этом цены находятся в самом узком коридоре за последние 13 лет.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent, торги которыми истекают во вторник, на лондонской бирже ICE Futures к 13:10 EET опустилась на $0,16 (0,29%) - до $55,77 за баррель. Более активно торгуемый майский контракт подешевел на $0,12 (0,21%) - до $56,3 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,13 (0,24%) - до $53,92 за баррель.
Цена фьючерсов WTI в феврале не опускалась ниже $51,22 и не поднималась выше $54,94 за баррель - последний раз столь незначительные колебания фиксировались в августе 2003 года.
Внимание трейдеров во вторник направлено на сигналы о сокращении производства нефтедобывающими странами и на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду.
Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, при этом страны картеля выполнили свои обязательства более чем на 90%, заявил генсек организации Мохаммед Баркиндо.
Вместе с тем аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей и обновили исторический максимум. Данные будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 18:30 МСК.
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