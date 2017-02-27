По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 февраля 2017 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. В то же время, снижение цен топлива в мелком опте было более существенным.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.51 грн/л, как и бензина А-95 евро - 24.71 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 22.41 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 февраля 2017 г. немного подешевел - на 0.1% (1 коп/л) до 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 -0.01 0.06 Бензин А-95 евро 24.71 21.50 -0.00 0.10 Дизельное топливо Евро 22.41 20.39 -0.04 0.04 Сжиженный газ 11.36 9.90 -0.09 -0.18

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 27.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,21 -1,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,78 0,0 26,78 0,0 23,88 0,0 11,35 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,39 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 0,1 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,83 -6,4 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В то же время, сегодня на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (5 коп/л) до 21.68 грн/л, бензина А-95 евро - на 0.19% (4 коп/л) до 22.62 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.18% (3 коп/л) до 19.75 грн/л.