Цена нефти эталонных марок увеличивается в понедельник на оптимизме по поводу действий ОПЕК по ребалансировке рынка.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:02 EET подорожали на $0,35 (0,63%) - до $56,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,22 (0,41%) - до $54,21 за баррель.

Представитель ОАЭ в ОПЕК Ахмед аль-Кааби заявил местному изданию Al Bayan, что страна принимает все меры по обеспечению 100%-го соблюдения договоренностей о снижении производства нефти.

Россия в свою очередь сокращает добычу опережающими темпами, заявил журналистам в Сочи министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в феврале снижение добычи будет сильнее, чем запланированные 117 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики Citigroup полагают, что странам ОПЕК потребуется продлить соглашение об ограничении добычи, истекающее в июле, для уменьшения излишка топлива на мировом рынке.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), за неделю, завершившуюся 21 февраля, число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на то, что контракт подорожает) выросло на 4,6%, до исторического максимума, при этом объем "коротких" позиций упал на 7,5%, до минимума с июля 2014 года.

Число "длинных" позиций превышает количество "коротких" на 413,64 тыс., что является максимальным показателем как минимум с 2006 года.

