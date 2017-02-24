В Украине с 17 февраля по 24 февраля 2017 отмечался рост розничных цен на бензины А-92 Евро и А-95 Евро а также значительное снижение стоимости светлых нефтепродуктов в мелком опте.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0,07% (2 коп./л) и составляет 23,52 грн/л, бензин А-95 евро - немного подорожал на 0,08 % (2 коп/л) до 24,27 грн/л. Дизельное топливо евро снизилось в цене на 0,06% (1 коп./л) до 22,42 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за пять рабочих дней не изменились в стоимости , которая составляет 11,32 грн/л.

Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23,52 21,00 0,00 0,07 Бензин А-95 евро 24,27 21,50 0,01 0,08 Дизельное топливо Евро 22,42 20,39 -0,01 0,06 Сжиженный газ 11,32 9,90 0,00 -0,03

Розничные цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 24 февраля 2017 г составили:



Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 24.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 -1,0 11,22 -1,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,77 40,8 26,78 40,7 23,88 40,2 11,38 0,7 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 10,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,39 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 1,0 ТНК 23,97 2,9 24,69 0,0 21,96 0,0 11,90 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

За неделю в мелком опте отмечалось увеличение мелкооптовых цен на бензины А-92 и дизельное топливо, а также снижение цены на бензин А-95.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 евро - cнизились на 0,7 % ( 15 коп./л) до 21,73 грн/л, а бензин А-95 евро подешевел на 0,5 % ( 11 коп./л) до 22,66 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива , соответствующее ДСТУ 3868-99, за неделю снизились в цене на 0,9 % (18 коп./л) до 19,78 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 февраля по 24 февраля 2017 г. увеличилась на 0.2%, или 45.3 грн/т, и находится на уровне 18324.9 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 7.3%, или 1247.4 грн/т.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 24 февраля 2017 г. составили:

Вид топлива сред., коп./л сутки, % неделя, % месяц,% Бензин А-92 евро 21,73 -0,20 -0,68 -0,62 Бензин А-95 евро 22,66 -0,04 -0,48 -0,62 Дизельное топливо евро 19,78 -0,20 -0,91 -0,92



Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:

* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 17 февраля снизился на 0.3% и составляет 26.91 грн/$, а по евро - снизился на 1.0% и составляет 28.45 грн/eur.

* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 17 февраля курс доллара снизился на 0.4% и составляет 26.88...26.92 грн/$, а по евро - снизился на 1.1% и составляет 28.43...28.47 грн/eur.