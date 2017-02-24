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Топливно-энергетический комплекс
За неделю дизельное топливо подешевело и в рознице, и в мелком опте
17:48 24.02.2017 |
В Украине с 17 февраля по 24 февраля 2017 отмечался рост розничных цен на бензины А-92 Евро и А-95 Евро а также значительное снижение стоимости светлых нефтепродуктов в мелком опте.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0,07% (2 коп./л) и составляет 23,52 грн/л, бензин А-95 евро - немного подорожал на 0,08 % (2 коп/л) до 24,27 грн/л. Дизельное топливо евро снизилось в цене на 0,06% (1 коп./л) до 22,42 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за пять рабочих дней не изменились в стоимости , которая составляет 11,32 грн/л.
Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23,52
|21,00
|0,00
|0,07
|Бензин А-95 евро
|24,27
|21,50
|0,01
|0,08
|Дизельное топливо Евро
|22,42
|20,39
|-0,01
|0,06
|Сжиженный газ
|11,32
|9,90
|0,00
|-0,03
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 24.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|-1,0
|11,22
|-1,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,77
|40,8
|26,78
|40,7
|23,88
|40,2
|11,38
|0,7
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|10,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,39
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|1,0
|ТНК
|23,97
|2,9
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,90
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
За неделю в мелком опте отмечалось увеличение мелкооптовых цен на бензины А-92 и дизельное топливо, а также снижение цены на бензин А-95.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 евро - cнизились на 0,7 % ( 15 коп./л) до 21,73 грн/л, а бензин А-95 евро подешевел на 0,5 % ( 11 коп./л) до 22,66 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива , соответствующее ДСТУ 3868-99, за неделю снизились в цене на 0,9 % (18 коп./л) до 19,78 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 февраля по 24 февраля 2017 г. увеличилась на 0.2%, или 45.3 грн/т, и находится на уровне 18324.9 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 7.3%, или 1247.4 грн/т.
По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 24 февраля 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., коп./л
|сутки, %
|неделя, %
|месяц,%
|Бензин А-92 евро
|21,73
|-0,20
|-0,68
|-0,62
|Бензин А-95 евро
|22,66
|-0,04
|-0,48
|-0,62
|Дизельное топливо евро
|19,78
|-0,20
|-0,91
|-0,92
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 17 февраля снизился на 0.3% и составляет 26.91 грн/$, а по евро - снизился на 1.0% и составляет 28.45 грн/eur.
* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 17 февраля курс доллара снизился на 0.4% и составляет 26.88...26.92 грн/$, а по евро - снизился на 1.1% и составляет 28.43...28.47 грн/eur.
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