Нефтяные фьючерсы подорожали примерно на 1% после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении коммерческих запасов нефти в США. Это усилило оптимизм рынка в отношении эффективности программы сокращения нефтедобычи, реализуемой группой ОПЕК+11.

В четверг 23 февраля к 9:25 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $56,31 (+0,84%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $54,07 (+0,90%)

Коммерческие запасы нефти сократились на прошлой неделе на 884 тыс. барр., до 512,7 млн барр., говорится в отчете API. Согласно прогнозу они должны были вырасти на 3,5 млн барр. При этом запасы в Кушинге сократились на 1,7 млн барр. при том что импорт нефти в США снизился на 1,5 млн барр., до 7,398 барр./сут.

Это усилило оптимизм участников рынка в отношении эффективности программы сокращения нефтедобычи, выполняемой группой ОПЕК+11 на основании венских договоренностей от 30 ноября и 10 декабря 2016 года. Однако для того, чтобы оптимизм перерос в уверенность, инвесторы должны убедиться в том, что товарные запасы сырья в странах ОПЕК также сократились, считает Тони Нунан из Mitsubishi Corp.

«Идет соревнование между ОПЕК и производителями сланцевой нефти. Первая стремится сократить нефтедобычу на большую величину, чем вторые ее нарастят», - добавил Нунан. «Необходимо, чтобы ОПЕК уменьшила свои товарные запасы нефти».

11 не входящих в картель стран-экспортеров сократили производство сырья на 60%, явствует из отчета ОПЕК. Это на 10% больше, чем предполагалось ранее.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы 23 февраля примерно в 17:00 по Киеву.

«Сейчас все внимание переключается на запасы сырой нефти, которые опубликует минэнерго США. Несмотря ни на что, рынок ищет их увеличение на 3,4 млн барр.», - сказал Джеффри Галлей, старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре.