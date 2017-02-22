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Топливно-энергетический комплекс
Розничные цены топлива замерли, в мелком опте – продолжается снижение
20:17 22.02.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 февраля 2017 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. В то же время, в мелком опте сохранилась тенденция к снижению стоимости бензинов и дизельного топлива.
Как сообщает Терминал, средняя цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.51 грн/л, как и бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне и сегодня составляет 22.42 грн/л.
Средняя цена бензина А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Аналогичная ситуация и по сжиженному нефтяному газу СПБТ, используемому в качестве моторного топлива, цена которого сегодня составляет 11.37 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|21.00
|0.00
|0.07
|Бензин А-95 евро
|24.70
|21.50
|0.01
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|22.42
|20.00
|0.00
|0.07
|Сжиженный газ
|11.37
|9.90
|0.02
|0.10
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 22.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|0,0
|11,22
|-2,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|23,88
|0,0
|11,38
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,39
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,66
|0,0
|ТНК
|23,94
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,90
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Вместе с тем, 22 февраля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше - на 0.1% (1 коп/л) до 21.78 грн/л.
Средняя цена бензина А-92 евро и ДТ евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день также снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 22.67 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело в цене на 0.12% (2 коп/л) до 19.86 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.78
|-0.07
|-0.59
|-0.78
|Бензин А-95 евро
|22.67
|-0.07
|-0.63
|-0.93
|Дизельное топливо евро
|19.86
|-0.12
|-0.78
|-1.38
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