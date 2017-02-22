По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 февраля 2017 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. В то же время, в мелком опте сохранилась тенденция к снижению стоимости бензинов и дизельного топлива.

Как сообщает Терминал, средняя цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.51 грн/л, как и бензина А-95 евро - 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне и сегодня составляет 22.42 грн/л.

Средняя цена бензина А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Аналогичная ситуация и по сжиженному нефтяному газу СПБТ, используемому в качестве моторного топлива, цена которого сегодня составляет 11.37 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 0.00 0.07 Бензин А-95 евро 24.70 21.50 0.01 0.11 Дизельное топливо Евро 22.42 20.00 0.00 0.07 Сжиженный газ 11.37 9.90 0.02 0.10

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 22.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,22 -2,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,77 0,0 26,78 0,0 23,88 0,0 11,38 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,39 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 0,0 ТНК 23,94 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,90 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Вместе с тем, 22 февраля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше - на 0.1% (1 коп/л) до 21.78 грн/л.

Средняя цена бензина А-92 евро и ДТ евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день также снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 22.67 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело в цене на 0.12% (2 коп/л) до 19.86 грн/л.