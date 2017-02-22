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Топливно-энергетический комплекс
Нефть дешевеет 22 февраля, Brent торгуется у $55,9 за баррель
17:29 22.02.2017 |
Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, поскольку инвесторы сомневаются в действенности предпринимаемых странами-членами ОПЕК и другими государствами мер по сокращению добычи, а также опасаются дальнейшего увеличения запасов топлива в США.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:03 EET уменьшилась на $0,76 (1,34%) - до $55,9 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,72 (1,33%) - до $53,61 за баррель.
Министр энергетики Катара Мухаммед ас-Сада полагает, что сокращение инвестиций в нефтяной отрасли создает риски резкого подъема цен через два-три года. При этом он отметил, что прогнозы для глобального рынка на этот год улучшились. В результате соглашения ОПЕК с другими странами запасы нефти сократятся, и ребалансировка рынка произойдет позднее в текущем году, полагает министр.
Участники рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы в четверг вместо традиционной среды в связи с тем, что на этой неделе был выходной день. Аналитики в среднем ожидают, что за минувшую неделю резервы выросли на 3,5 млн баррелей.
Аналитики Goldman Sachs подтвердили прогноз, согласно которому WTI во втором квартале подорожает до $57,5 за баррель перед тем, как опуститься до $55 за баррель на оставшуюся часть этого года.
Bank of America Merrill Lynch ухудшил оценку стоимости Brent до конца 2022 года до $50-70 за баррель с ранее ожидавшихся $55-75 за баррель.
В то же время эксперты ING повысили прогноз Brent на первый квартал текущего года до $53 за баррель с прежних $45 за баррель, на апрель-июнь - до $50 за баррель с $45 за баррель. Во втором полугодии нефть будет стоить в среднем $45 за баррель, полагают они.
Тем временем аналитики Citigroup повысили прогноз средних цен на нефть Brent на первый квартал на $5 - до $55 за баррель, на второй квартал - на $2, до $56 за баррель. Также они допустили, что Brent может подорожать до $70 за баррель к концу года.
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