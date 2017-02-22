По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 февраля 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты, а также снижение стоимости сжиженного газа. В то же время, в мелком опте сохранялась тенденция к росту стоимости бензинов и дизельного топлива.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.51 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 0.1% (2 коп/л) до 24.70 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.1% (2 коп/л) до 22.42 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 февраля 2017 г. немного подешевел - на 0.1% (1 коп/л) до 11.37 грн/л.

Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 21.00 0.04 0.07 Бензин А-95 евро 24.70 21.50 0.06 0.11 Дизельное топливо Евро 22.42 20.00 0.08 0.07 Сжиженный газ 11.37 9.90 -0.08 0.06

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 0,0 11,24 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,77 41,3 26,78 41,1 23,88 40,6 11,38 1,3 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,39 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,66 -0,5 ТНК 23,94 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,90 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Вместе с тем, 21 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро сегодня составляет 21.80 грн/л, бензина А-95 евро - 22.69 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (1 коп/л) до 19.89 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива Евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.80 -0.04 -0.55 -0.82 Бензин А-95 евро 22.69 -0.04 -0.58 -0.85 Дизельное топливо евро 19.89 -0.07 -0.73 -1.65

Примечательно, средняя по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 февраля по 21 февраля 2017 г. увеличилась на 1.8%, или 325.1 грн/т, и находится на уровне 18318.95 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 3.5%, или 625.5 грн/т.

Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 14 февраля снизился на 0.5% и составляет 27.03 грн/$, а по евро - снизился на 0.6% и составляет 28.69 грн/eur.