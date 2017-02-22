Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 EET подорожали на $0,84 (1,5%) - до $57,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март, торги которым завершаются сегодня, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1 (1,87%) - до $54,4 за баррель. При этом более активно торгующийся апрельский контракт прибавил в цене $0,95 (1,77%) - до $54,73 за баррель.

"Соглашение о сокращении добычи идет очень неплохо, - отметил генсек ОПЕК в ходе IP Week. - Нам удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90%. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы увидим в странах ОПЕК еще более высокие данные по соглашению о сокращении".

Аналитики отмечают оптимизм инвесторов в связи с выполнением договоренностей о снижении добычи, однако этот оптимизм нивелируется ростом запасов топлива в США.

"Цены на нефть едва ли сильно отклонятся от текущего диапазона в $53-58 за баррель, - считает аналитики Citigroup Эд Морзе. - Рекордный объем "длинных" позиций по нефти и высокий уровень запасов ограничат рост цен, пока не появятся более четкие сигналы снижения предложения на рынке".