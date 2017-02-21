По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 февраля 2017 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также незначительный рост стоимости сжиженного газа. В то же время отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.50 грн/л, как и бензина А-95 евро - 24.69 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 22.40 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 февраля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 11.38 грн/л.

Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.50 21.00 0.00 0.04 Бензин А-95 евро 24.69 21.50 0.00 0.07 Дизельное топливо Евро 22.40 20.00 -0.03 0.05 Сжиженный газ 11.38 9.90 0.06 0.08

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.1%.

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,49 -1,0 11,24 1,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,36 -0,5 26,37 -0,4 23,47 -0,4 11,37 -0,6 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,18 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,39 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,67 1,5 ТНК 23,94 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,90 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В то же время, сегодня на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.32% (7 коп/л) до 21.80 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.32% (7 коп/л) до 22.70 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело в цене на 0.35% (7 коп/л) до 19.90 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.80 -0.32 -0.52 -0.78 Бензин А-95 евро 22.70 -0.32 -0.57 -0.82 Дизельное топливо евро 19.90 -0.35 -0.85 -1.58

Средняя цена бензина А-92 евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя цена бензина ДТ евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:

По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине крупнооптовая цена бензина марки А-95 евро ДСТУ 7687:2015 c 13 февраля по 20 февраля 2017 г. стала меньше на 1.3%, или 380.0 грн/т, и составляет 28810 грн/т. За последние 30 дней цена бензина указанной марки стала меньше на 0.5%, или 140.0 грн/т.

Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 13 февраля снизился на 0.7% и составляет 27.03 грн/$, а по евро - снизился на 0.5% и составляет 28.78 грн/eur.

На межбанковском валютном рынке по сравнению с 13 февраля курс доллара снизился на 1.2% и составляет 26.97...27.03 грн/$, а по евро - снизился на 0.8% и составляет 28.74...28.80 грн/eur.