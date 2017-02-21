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Мелкооптовые цены бензинов и ДТ евро резко снизились, розничные – остаются стабильными
21:36 20.02.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 февраля 2017 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также незначительный рост стоимости сжиженного газа. В то же время отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.50 грн/л, как и бензина А-95 евро - 24.69 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 22.40 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 февраля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 11.38 грн/л.
Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|21.00
|0.00
|0.04
|Бензин А-95 евро
|24.69
|21.50
|0.00
|0.07
|Дизельное топливо Евро
|22.40
|20.00
|-0.03
|0.05
|Сжиженный газ
|11.38
|9.90
|0.06
|0.08
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,49
|-1,0
|11,24
|1,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,36
|-0,5
|26,37
|-0,4
|23,47
|-0,4
|11,37
|-0,6
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,18
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,39
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,67
|1,5
|ТНК
|23,94
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,90
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В то же время, сегодня на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.32% (7 коп/л) до 21.80 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.32% (7 коп/л) до 22.70 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело в цене на 0.35% (7 коп/л) до 19.90 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.80
|-0.32
|-0.52
|-0.78
|Бензин А-95 евро
|22.70
|-0.32
|-0.57
|-0.82
|Дизельное топливо евро
|19.90
|-0.35
|-0.85
|-1.58
Средняя цена бензина А-92 евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя цена бензина ДТ евро в мелком опте по данным PsycheaFUEL 2.2:
По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине крупнооптовая цена бензина марки А-95 евро ДСТУ 7687:2015 c 13 февраля по 20 февраля 2017 г. стала меньше на 1.3%, или 380.0 грн/т, и составляет 28810 грн/т. За последние 30 дней цена бензина указанной марки стала меньше на 0.5%, или 140.0 грн/т.
Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 13 февраля снизился на 0.7% и составляет 27.03 грн/$, а по евро - снизился на 0.5% и составляет 28.78 грн/eur.
На межбанковском валютном рынке по сравнению с 13 февраля курс доллара снизился на 1.2% и составляет 26.97...27.03 грн/$, а по евро - снизился на 0.8% и составляет 28.74...28.80 грн/eur.
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|Мелкооптовые цены бензинов и ДТ евро резко снизились, розничные – остаются стабильными
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 февраля 2017 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также незначительный рост стоимости сжиженного газа. В то же время отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
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