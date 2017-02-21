Цены на нефть поднимаются в понедельник на оптимизме инвесторов по поводу снижения добычи в странах ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:09 EET в понедельник увеличилась на 37 центов (0,66%) - до $56,18 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март, торги которым завершаются во вторник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 31 цент (0,58%) - до $53,71 за баррель. Более активный апрельский контракт прибавил 0,5% и стоил $54,04 за баррель.

Как сообщалось, Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт нефти на 244 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

Добыча в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Благодаря этому, Россия впервые с прошлого марта вернула себе титул крупнейшего в мире нефтедобытчика с показателем 10,49 млн б/с.

Рост цен на нефть сдерживают данные о том, что число действующих установок по добыче нефти в США на минувшей неделе выросло на 6 единиц, до рекордных с октября 2015 года 597. Эксперты прогнозируют, что добыча в Штатах может в среднесрочной перспективе вновь достичь рекордных 9,5 млн б/с.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), за неделю, завершившуюся 14 февраля, число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на то, что контракт подорожает) выросло на 30,95 тыс., до рекордных в истории 390,3 тыс.

