Финансовые новости
- |
- 17.02.17
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
СУГ в опте начал дорожать на росте котировок и действиях СБУ
17:46 17.02.2017 |
Оптовые партии СПБТ в четверг-пятницу подорожали на 400 грн/т, до 18 300 грн/т, ПБА достиг 18 400 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средние цены технической смеси на условиях FCA выросли до 18 000 грн/т, DDP - 18 350 грн/т.
Максимальные предложения на западноукраинских ГНС уже достигли 19 400 грн/т.
Операторы называют две основные причины роста цен на внутреннем рынке: рост котировок и действия силовиков по отношению к крупнейшим импортерам.
По словам одного из поставщиков, котировка «граница Украины» с начала месяца выросла на $37,5 с начала месяца. При этом основной рост на $13/т произошел 15-16 февраля. «DAF Брест стабилен - $413/т, «СИБУР» и «Лукойл» дают премию +$10/т к Бресту, «Газпрмонефть» и «Роснефть» предлагают $10-15/т к границе», - рассказал собеседник.
Рост цен также был зафиксирован на аукционе «Укргаздобычи» 15 февраля, где стоимость СУГ поднялась до 17 600-17 800 грн/т (с учетом налива). Продукт малых производителей (ПГНК, Regal Petroleum, «Природные Ресурсы») на неделе также подорожал до 17 350-17 720 грн/т.
По мнению руководителя департамента реализации «УПК КОммерц» Сергея Ермакова, рыночные факторы на сегодня преобладают в текущем росте оптовых цен. «Цены подтягиваются до обоснованного уровня. Полноценной реакции рынка на блокировку и санкции еще не было, но обязательно будет. Отсрочка объясняется достаточными остатками газа. Но чем больше ситуация будет затягиваться, тем сильнее будет реакция», - резюмировал он.
Напомним, что ситуация с импортом СУГ резко обострилась в связи с введением санкций МЭРТ против 16 компаний-участников рынка СУГ, а также запретом «Укрзализныци» региональным подразделениям на эксплуатацию 161 вагона-цистерны, груженной сжиженным газом.
10 февраля было остановлено большинство автоцистерн, следовавших из Беларуси в Украину по требованию об отборе проб СУГ. При этом на 30 автопоездов, находившихся на черниговском погранпереходе, было выдано только 20 пробоотборников, то есть, всего на 10 машин (по две пробы на партию: основная и арбитражная - ON).
Профильные ассоциации считают, что такое давление государственных органов на импортеров сжиженного газа приведет к разрушению устойчивой системы снабжения Украины моторным топливом, монополизации рынка и, в конечном итоге, росту цен для потребителей. Участники рынка сжиженного газа Украины обвиняют правоохранительные органы в давлении на бизнес с целью уничтожения конкуренции.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда возобновятся активные бои на Светлодарской дуге
|Уязвимые места. "Гибриды" готовят танковый прорыв к Попасной
|Андрей Рева: МВФ предложил Украине заморозить "минималку" на 3 года
|Андрей Рева: пенсию нужно заработать, а не просто дожить до 60 лет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СУГ в опте начал дорожать на росте котировок и действиях СБУ
|Оптовые цены на топливо 17 февраля стабильны при широком предложении
|Остатки средств на валютных счетах Госказначейства Украины в 2016г сократились на 5,6%
|Крупнейший российский оператор газовых цистерн ввел для украинских контрагентов требование о предоплате 30 дней возможного простоя
Контрагент будет обязан дать финансовую гарантию в виде оплаты обеспечительного взноса в размере эквивалентном 30-ти дням простоя вагона за пределами РФ. Кроме того, в случае нахождения вагона за территорией РФ более 60 дней, контрагент обязуется возместить его рыночную стоимость.
|Стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей 17.02.2017
|Нефть дешевеет в пятницу и по итогам недели, Brent торгуется у $55,3 за баррель
|Андрей Рева: МВФ предложил Украине заморозить "минималку" на 3 года
Это интересно
|Общая диагональ дисплея смартфона iPhone 8 составит 5,8 дюйма, однако основной экран будет иметь диагональ 5,15 дюйма
|Toyota отправит в ремонт все выпущенные водородомобили Mirai
|Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
|В США набирает популярность покупка жилья в виртуальной реальности
|Слишком большая зарплата — причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля
|Pagani сделал свой "самый сложный" суперкар за 2,3 миллиона евро
Итальянский производитель суперкаров Pagani официально представил родстер Huayra, названный основателем компании Горацио Пагани «самым сложным проектом», за который он когда-либо брался. Всего построят 100 таких автомобилей, причем каждый из них уже продан. Суперкар оценили в 2 280 000 евро.
|В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотный летательный аппарат