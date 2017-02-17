Оптовые партии СПБТ в четверг-пятницу подорожали на 400 грн/т, до 18 300 грн/т, ПБА достиг 18 400 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средние цены технической смеси на условиях FCA выросли до 18 000 грн/т, DDP - 18 350 грн/т.

Максимальные предложения на западноукраинских ГНС уже достигли 19 400 грн/т.

Операторы называют две основные причины роста цен на внутреннем рынке: рост котировок и действия силовиков по отношению к крупнейшим импортерам.

По словам одного из поставщиков, котировка «граница Украины» с начала месяца выросла на $37,5 с начала месяца. При этом основной рост на $13/т произошел 15-16 февраля. «DAF Брест стабилен - $413/т, «СИБУР» и «Лукойл» дают премию +$10/т к Бресту, «Газпрмонефть» и «Роснефть» предлагают $10-15/т к границе», - рассказал собеседник.

Рост цен также был зафиксирован на аукционе «Укргаздобычи» 15 февраля, где стоимость СУГ поднялась до 17 600-17 800 грн/т (с учетом налива). Продукт малых производителей (ПГНК, Regal Petroleum, «Природные Ресурсы») на неделе также подорожал до 17 350-17 720 грн/т.

По мнению руководителя департамента реализации «УПК КОммерц» Сергея Ермакова, рыночные факторы на сегодня преобладают в текущем росте оптовых цен. «Цены подтягиваются до обоснованного уровня. Полноценной реакции рынка на блокировку и санкции еще не было, но обязательно будет. Отсрочка объясняется достаточными остатками газа. Но чем больше ситуация будет затягиваться, тем сильнее будет реакция», - резюмировал он.

Напомним, что ситуация с импортом СУГ резко обострилась в связи с введением санкций МЭРТ против 16 компаний-участников рынка СУГ, а также запретом «Укрзализныци» региональным подразделениям на эксплуатацию 161 вагона-цистерны, груженной сжиженным газом.

10 февраля было остановлено большинство автоцистерн, следовавших из Беларуси в Украину по требованию об отборе проб СУГ. При этом на 30 автопоездов, находившихся на черниговском погранпереходе, было выдано только 20 пробоотборников, то есть, всего на 10 машин (по две пробы на партию: основная и арбитражная - ON).

Профильные ассоциации считают, что такое давление государственных органов на импортеров сжиженного газа приведет к разрушению устойчивой системы снабжения Украины моторным топливом, монополизации рынка и, в конечном итоге, росту цен для потребителей. Участники рынка сжиженного газа Украины обвиняют правоохранительные органы в давлении на бизнес с целью уничтожения конкуренции.