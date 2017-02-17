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Топливно-энергетический комплекс
Оптовые цены на топливо 17 февраля стабильны при широком предложении
16:44 17.02.2017 |
Железнодорожные партии бензинов и дизтоплива демонстрируют минимальные колебания. В частности, стоимость ДТ держится в диапазоне 23 100-23 300 грн/т уже около месяца. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В период с 10 по 17 февраля оптовые цены практически не изменились. Корректировки цен бензинов были вызваны расширением предложения более дорогостоящих импортных партий.
Средняя стоимость ДТ в пятницу составила 23 100 грн/т. Показательно, что диапазон колебания средних цен с 23 января по 17 февраля составляет всего 170 грн/т. Как отмечают трейдеры, стабилизация цен произошла на фоне низкой волатильности европейских котировок и одновременного укрепления курса гривны около 27 грн/$1.
Сегодня с партиями российского ДТ на ст. Новоград-Волынский по 22 900-23 200 грн/т вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Восток», «Темиртранс-Захид», WOG, ЗНП-М и «Альянс Энерго Трейд». Оператор автомобильных поставок трубопроводного ресурса «Анвитрейд» предлагал ДТ, как и неделю назад, по 19,40 грн/т.
Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ в четверг выставляли ЗНГК, WOG, «Бизнес Солюшнс», «Альянс Ойл Украина» и ОККО по 23 000-23 300 грн/т. Литовский ресурс у «Параллели» в Черниговской области также в рынке - 23 300 грн/т. Предложение мелкооптовых трейдеров на ст. Коростень стабильно, около 19,55 грн/л.
«Альянс Энерго Трейд» торгует греческим и российским ДТ в портах Николаев и «Южный» по 23 000-23 100 грн/т. WOG выставляет свой греческий ДТ в «Южном» дороже, по 24 100 грн/т. Мелкоптовый трейдер «Оранж Ойл» осущетсвил поставку морской партии индийского ДТ (ок. 1,9 тыс. т) в порт Очаков (Николаевская обл.). Трейдер выставляет его по 19,30 грн/т, что дешевле предложения как трубопроводного ДТ, так и белорусского ресурса у «Фактора» и «Укрпалетсистем».
Продукт Кременчугского НПЗ подешевел на 200 грн/т, до 23 700 грн/т впервые с 17 января.
На неделе существенно расширилось предложение бензинов. Так, белорусский А-92 предлагали ЗНГК и ОККО в Житомирской, Черниговской и Ровенской областях по 28 200-28 300 грн/т. Продукт «Укртатнафты» дешевле - 26 900 грн/т. С шебелинским А-92 Евро-4 выходят сразу три компании: «Газтрон-Украина», «НК Вест Ойл» и «НП-Трейдинг». Их цена 26 800-27 100 грн/т. На вчерашних торгах УГД «двойка» Евро-5 была продана по 27 000 грн/т (без учета налива).
ОККО продает белорусскую «пятерку» в трех областях по 29 300-29 400 грн/т. «Укртатнафта» с начала недели выставляет бензины двух стандартов: Евро-4 по 28 600 грн/т и Евро-5 ниже импортного паритета - 29 100 грн/т.
Операторы ожидают сохранения стабильных цен и на следующей неделе. При этом ряд компаний анонсировали выход с белорусскими бензинами.
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