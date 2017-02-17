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Крупнейший российский оператор газовых цистерн ввел для украинских контрагентов требование о предоплате 30 дней возможного простоя
15:02 17.02.2017 |
Оператор железнодорожных перевозок СУГ «Газпромтранс» (РФ) оповестил украинских контрагентов об изменении условий поставок СУГ на территорию Украины. Копией документа располагает OilNews.
В письме отмечается, что «Газпромтранс» вынужден приостановить отправку газа в адрес компаний, попавших под санкции МЭРТ. Вместе с тем для работы с другими участниками рынка вводиться два новых дополнительных условия.
В частности, контрагент будет обязан дать финансовую гарантию в виде оплаты обеспечительного взноса в размере эквивалентном 30-ти дням простоя вагона за пределами РФ.
Кроме того, в случае нахождения вагона за территорией РФ более 60 дней, контрагент обязуется возместить его рыночную стоимость.
Ранее в СМИ появилась информация о полном отказе «Газпромтранса» выполнять отгрузки в адрес украинских компаний.
Ситуация с импортом СУГ резко обострилась в связи с введением санкций МЭРТ против 16 компаний-участников рынка СУГ, а также запретом «Укрзализныци» региональным подразделениям на эксплуатацию 161 вагона-цистерны, груженной сжиженным газом.
10 февраля было остановлено большинство автоцистерн, следовавших из Беларуси в Украину по требованию об отборе проб СУГ. При этом на 30 автопоездов, находившихся на черниговском погранпереходе, было выдано только 20 пробоотборников, то есть, всего на 10 машин (по две пробы на партию: основная и арбитражная - ON).
Профильные ассоциации считают, что такое давление государственных органов на импортеров сжиженного газа приведет к разрушению устойчивой системы снабжения Украины моторным топливом, монополизации рынка и, в конечном итоге, росту цен для потребителей. Участники рынка сжиженного газа Украины обвиняют правоохранительные органы в давлении на бизнес с целью уничтожения конкуренции.
Напомним также, что в октябре Украина ввела санкции против крупнейшего перевозчика российского газа «СГ-Транса». В ответ были введены санкции РФ против украинских перевозчиков.
Справка OilNews
«Газпромтранс» - транспортно-экспедиторская компания, входит в «Газпром». До санкций против «СГ-Транс» являлась вторым по объему парка цистерн для СУГ задействованных для поставок газа в Украину. В частности в них осуществляется импорт СУГ с заводов и ГНС «Газпрома» и «Сургутнефтегаза».
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Контрагент будет обязан дать финансовую гарантию в виде оплаты обеспечительного взноса в размере эквивалентном 30-ти дням простоя вагона за пределами РФ. Кроме того, в случае нахождения вагона за территорией РФ более 60 дней, контрагент обязуется возместить его рыночную стоимость.
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