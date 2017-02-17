Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подорожал на харьковских станциях «Укргаздобычи», Marshal, черкасских АЗС AMIC. В свою очередь Shell на 40 коп./л снизила цену автогаза в столичном регионе, - до 11,19 грн/л.

Оператор крупнейшей столичной сети моноблоков «Барс 2000» в пятницу повысил стоимость газа до 10,75 грн/л. Другие сети («Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) по состоянию на 11:00 удерживали цену в 10,55 грн/л. Традиционно «Барс» выступает драйвером изменений, которые в течение суток наследуют остальные операторы АГЗП.

Отметим, что на оптовом рынке СУГ уже около двух недель отмечается рост цен. Так, накануне средняя стоимость газа по Украине выросла до 18 300 грн/л.

Операторы ожидают нового витка подорожания в связи с обострением ситуации с СБУ и введением санкций против крупных украинских поставщиков СУГ. По мнению экспертов и участников рынка, действия СБУ могут повлечь рост цен выше 16 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 февраля 2016 г., грн/л: