Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.40 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до 55,77 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15% - до 53,44 доллара за баррель.

В январе страны ОПЕК уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства сокращения добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Сдерживают удорожание нефти данные от Минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 февраля выросли на 9,5 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 518,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились на 3,513 миллиона баррелей, или на 0,69% - до 512,113 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 259,1 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,752 миллиона баррелей.

"Нефть дорожает, несмотря на увеличение ее запасов и рост запасов бензина", - прокомментировал динамику торгов старший трейдер Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), цитируемый агентством Рейтер.