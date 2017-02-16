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Топливно-энергетический комплекс
16 февраля цены на топливо выросли в ряде региональных сетей АЗС
16:05 16.02.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 4 коп./л все топлива подорожали в сети Mango/Ultra. Кроме того, цены на топливо выросли в сети «Нефтек». Так, на 50 коп./л., до 25,49 грн/л и 26,99 грн/л подорожали бензины А-95 и А-95+ соответственно. На 16 коп./л, до 22,80 грн/л подорожал бензин А-92 в сети Marshal. В этой же сети бензин А-95 прибавил 8 коп./л (23,40 грн/л).
Эти изменения не привели к росту средних розничных цен.
Как сообщал OilNews, оптовые цены на ДТ держатся в коридоре 23 000-23 200 грн/т уже более двух недель. В свою очередь бензины минимально дешевеют из-за низкого предложения импортного ресурса.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 февраля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
23,45
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,00
|
24,34
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
23,45
|
+0,04
|
24,95
|
+0,04
|
25,94
|
+0,04
|
22,03
|
+0,04
|
Marshal
|
22,80
|
+0,16
|
23,40
|
+0,08
|
Х
|
Х
|
21,20
|
0,00
|
Shell
|
25,28
|
0,00
|
26,26
|
0,00
|
28,26
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
23,76
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,39
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Авиас
|
22,45
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,99
|
0,00
|
23,52
|
0,00
|
24,51
|
0,00
|
21,56
|
0,00
|
Нефтек
|
23,99
|
0,00
|
25,49
|
+0,50
|
26,99
|
+0,50
|
22,49
|
0,00
|
Маркет
|
23,84
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
Х
|
Х
|
21,40
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Параллель
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Татнефть
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
21,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,40
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
23,25
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
Средняя
|
23,77
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
25,53
|
0,00
|
22,10
|
0,00
|
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|16 февраля цены на топливо выросли в ряде региональных сетей АЗС
На 4 коп./л все топлива подорожали в сети Mango/Ultra. Кроме того, цены на топливо выросли в сети «Нефтек». Так, на 50 коп./л., до 25,49 грн/л и 26,99 грн/л подорожали бензины А-95 и А-95+ соответственно. На 16 коп./л, до 22,80 грн/л подорожал бензин А-92 в сети Marshal. В этой же сети бензин А-95 прибавил 8 коп./л (23,40 грн/л).
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