Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 4 коп./л все топлива подорожали в сети Mango/Ultra. Кроме того, цены на топливо выросли в сети «Нефтек». Так, на 50 коп./л., до 25,49 грн/л и 26,99 грн/л подорожали бензины А-95 и А-95+ соответственно. На 16 коп./л, до 22,80 грн/л подорожал бензин А-92 в сети Marshal. В этой же сети бензин А-95 прибавил 8 коп./л (23,40 грн/л).

Эти изменения не привели к росту средних розничных цен.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на ДТ держатся в коридоре 23 000-23 200 грн/т уже более двух недель. В свою очередь бензины минимально дешевеют из-за низкого предложения импортного ресурса.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 февраля 2017 г., грн/л: