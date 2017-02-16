Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила стоимость автогаза на своих станциях на 6-10 коп./л, до 11,30-11,33 грн/л. Сжиженный газ подешевел на 2 коп./л в сети WOG и OKKO.

На 40коп./л снизилась цена СУГ в сети ZOG, которая работает в Днепропетровской и Запорожской областях. В свою очередь AMIC подняла стоимость автогаза на 1 коп./л., до 11,32 грн/л .

Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) удерживают стоимость на уровне 10,55 грн/л.

Как сообщал OilNews, ПАО «Укргаздобыча» на аукционе 15 февраля реализовало 10 040 т сжиженного газа по 17 450-17 500 грн/т.

По мнению участников рынка, при условии перебоев с импортом, в связи с обострением ситуации с СБУ и введением санкций против крупных украинских поставщиков СУГ, к началу марта возможен рост розничных цен.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/15 февраля 2016 г., грн/л: