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Топливно-энергетический комплекс
США резко увеличили экспорт сланцевой нефти
11:04 16.02.2017 |
Американские производители нефти на прошлой неделе поставили рекордные 7 млн баррелей нефти на мировой рынок, в то время как страны-члены ОПЕК сократили производство почти на ту же величину.
Данные могут быть сигналом о том, что США с производством сланцевой нефти становятся все более значимым игроком на мировом экспортном рынке. 1 млн баррелей в сутки (б/с) - это почти вдвое больше показателей предыдущей недели.
Аналитики были удивлены объемом экспорта, который составлял в среднем 685,5 тыс. б/с в течение последних четырех недель. Однако они не готовы утверждать, что США достигли нового устойчивого уровня экспорта.
"Это не то, что происходило во время сланцевого бума, когда добыча была слишком велика, и в США были большие скидки на нефть", - сказал в интервью CNBC Том Клоза из Oil Price Information Service.
Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти в стране увеличились до рекордных 518,2 млн баррелей. Запасы бензина также достигли рекордных 259,1 млн баррелей. увеличившись на 2,8 млн баррелей.
"Мы видим, что все больше и больше грузов направляется в Азию", - отметил Джон Килдуфф из Again Capital.
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