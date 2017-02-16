Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют слабо отрицательную динамику, отыгрывая сообщения о росте запасов "черного золота" в США по итогам прошедшей недели вкупе с сокращением ее добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.05 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04% - до 55,73 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11% - до 53,05 доллара за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 10 февраля, выросли на 9,5 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 518,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали меньшего увеличения - 3,513 миллиона баррелей, до 512,113 миллиона.

Запасы бензина в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 259,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,752 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 170,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,696 миллиона баррелей.

Сдерживает удешевление нефти данные о сокращении ее добычи в США, также за неделю. Добыча снизилась на 0,01%, или на 1 тысячу баррелей в сутки, до 8,977 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, составив 64,6 миллиона баррелей.