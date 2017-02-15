По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 февраля 2017 розничные цены на светлые нефтепродукты остались на прежнем уровне, а цена сжиженного газа вскоре может начать рост из-за санкций Министерства экономического развития и торговли в отношении более 20 участников рынка нефтепродуктов.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.68 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.40 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 февраля 2017 не изменился в цене, которая составляет 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.0%.

Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 15 февраля составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.50 21.00 0.00 0.09 Бензин А-95 евро 24.68 21.50 0.00 0.11 Дизельное топливо Евро 22.40 19.99 0.00 0.13 Сжиженный газ 11.36 9.34 -0.02 -0.09

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,50 0,0 11,24 1,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,24 0,0 SHELL 25,30 0,0 26,34 0,0 23,44 0,0 11,39 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,20 0,0 Кло 23,39 0,0 24,34 0,0 22,69 0,0 11,39 10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,65 0,0 ТНК 23,92 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,93 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.