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Топливно-энергетический комплекс
15 февраля 2017 розничные цены на светлые нефтепродукты остались на прежнем уровне
20:11 15.02.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 февраля 2017 розничные цены на светлые нефтепродукты остались на прежнем уровне, а цена сжиженного газа вскоре может начать рост из-за санкций Министерства экономического развития и торговли в отношении более 20 участников рынка нефтепродуктов.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.50 грн/л, бензина А-95 евро - 24.68 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.40 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 февраля 2017 не изменился в цене, которая составляет 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.0%.
Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 15 февраля составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|21.00
|0.00
|0.09
|Бензин А-95 евро
|24.68
|21.50
|0.00
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|22.40
|19.99
|0.00
|0.13
|Сжиженный газ
|11.36
|9.34
|-0.02
|-0.09
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,50
|0,0
|11,24
|1,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,24
|0,0
|SHELL
|25,30
|0,0
|26,34
|0,0
|23,44
|0,0
|11,39
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,20
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,34
|0,0
|22,69
|0,0
|11,39
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,65
|0,0
|ТНК
|23,92
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,93
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
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