Финансовые новости
- |
- 15.02.17
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
15 февраля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей
12:32 15.02.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подорожал в сетях Marshal, KLO, Mango, «Род-Ник», Ultra, а также в ровенском «Оласе», столичных станциях AMIC и харьковских АЗС «БРСМ-Нафты».
Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) удерживают стоимость на уровне 10,55 грн/л.
Отметим, что на оптовом рынке СУГ уже около двух недель отмечается рост цен. Так в пятницу средняя стоимость газа по Украине выросла до 17 900 грн/л.
Также операторы ожидают нового витка подорожания в связи с обострением ситуации с СБУ и введением санкций против крупных украинских поставщиков СУГ.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 февраля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,32
|
-0,03
|
Shell
|
11,54
|
0,00
|
SOCAR
|
11,82
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,97
|
0,00
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,76
|
0,00
|
Автотранс
|
11,68
|
0,00
|
Параллель
|
12,72
|
0,00
|
Авиас
|
11,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,36
|
+0,01
|
KLO
|
11,35
|
+0,10
|
Marshal
|
11,63
|
+0,05
|
Олас
|
10,90
|
+0,20
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,15
|
+0,15
|
ОККО
|
11,65
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,00
|
ZOG
|
11,89
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,71
|
+0,06
|
Средняя
|
11,52
|
0,00
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игорь Билоус: Если мы не продадим большинство госактивов в ближайшее время, то через 5-10 лет это будут или музеи, или руины
Игорь Билоус в интервью УНИАН рассказал о причинах конфликта с премьер-министром, о переговорах с Дмитрием Фирташем по долгу Одесского припортового завода, и о том, что будет с украинскими госактивами, если не запустить в ближайшее время массовую приватизацию.
|В 2016 НБУ нарастил активы на 11% до 940,6 млрд гривен
Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на 2,2 млрд долларов, или на 17%. В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8%.
|ВТО взялась за транзитную войну Украины и РФ: почему это станет прецедентом для всего мира
Россия свои действия объясняет "защитой по соображениям безопасности". Это - прямая ссылка на ст. XXI ГАТТ ВТО "Исключения по соображениям безопасности". До сих пор в ВТО не использовали эту лазейку. Именно потому эта норма остается "серой зоной" законодательства организации.
|Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2016 Украина увеличила долю экспорта товаров в ЕС с 29,5% до 37,1% и сократила долю экспорта в Россию с 11,9% до 9,9%
|15 февраля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей
|Нефьодов: Полномочия и власть не дают, их берут
|Спрос на торговую недвижимость в Украине продолжает расти - Colliers
"Товарообороты ритейлеров постепенно увеличиваются в гривне и валюте, а также в единицах продаж, что приводит к увеличению спроса на торговые площади и постепенному снижению вакантности", - отмечают в международной консалтинговой компании Colliers International (Украина).
|Игорь Билоус: Если мы не продадим большинство госактивов в ближайшее время, то через 5-10 лет это будут или музеи, или руины
Игорь Билоус в интервью УНИАН рассказал о причинах конфликта с премьер-министром, о переговорах с Дмитрием Фирташем по долгу Одесского припортового завода, и о том, что будет с украинскими госактивами, если не запустить в ближайшее время массовую приватизацию.
|Кабмин намерен ввести обязательное медстрахование с 2019
|В 2016 НБУ нарастил активы на 11% до 940,6 млрд гривен
Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на 2,2 млрд долларов, или на 17%. В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8%.
Это интересно
|15 самых глупых налогов в мире
|Ландоле Mercedes-Maybach G-класса выйдет ограниченным тиражом
|Китай откроет в стране 800 тыс. "электрозаправок" до 2018 года
|Манекены для краш-тестов станут старше и толще
|Хотите зарабатывать больше? Работайте меньше
|Антивирусы и межсетевые экраны влияют на безопасность HTTPS
|Первый электрокар Volvo появится через два года