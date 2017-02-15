Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подорожал в сетях Marshal, KLO, Mango, «Род-Ник», Ultra, а также в ровенском «Оласе», столичных станциях AMIC и харьковских АЗС «БРСМ-Нафты».

Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) удерживают стоимость на уровне 10,55 грн/л.

Отметим, что на оптовом рынке СУГ уже около двух недель отмечается рост цен. Так в пятницу средняя стоимость газа по Украине выросла до 17 900 грн/л.

Также операторы ожидают нового витка подорожания в связи с обострением ситуации с СБУ и введением санкций против крупных украинских поставщиков СУГ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 февраля 2016 г., грн/л: