Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 19-20 коп./л все топлива подорожали в сети «Автотранс». Кроме того, цены на топливо выросли в сети «БРСМ Нафта». Так, на 17 коп./л., до 22,99 грн/л подорожал бензин А-92, бензин А-95 подорожал на 20 коп./л., до 23,52 грн/л, А-95+ прибавил 12 коп./л. (24,51 грн/л), а стоимость ДТ выросла на 15 коп./л., до 21,56 грн/л.

Эти изменения не привели к росту средних розничных цен.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на ДТ держатся в коридоре 23 000-23 200 грн/т уже более двух недель. В свою очередь бензины минимально дешевеют из-за низкого предложения импортного ресурса.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 февраля 2017 г., грн/л: