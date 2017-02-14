Нефть дорожает во вторник после скачка накануне, инвесторы оценивают данные о сокращении добычи странами ОПЕК и снижение курса доллара.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 EET подорожали на $0,53 (0,95%) - до $56,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,45 (0,85%) - до $53,38 за баррель.

Как следует из расчетов "Интерфакса", страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи, выполняют свои договоренности на 93%.

Некоторые страны превысили свои квоты, в частности Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с. Таким образом, страна перевыполнила обещание на 23%.

Доллар тем временем дешевеет к евро на 0,3%, до $1,0637 за евро. Слабый доллар повышает доходность инвестиций в сырьевые товары, номинированные преимущественно именно в американской валюте.

Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. По средним оценкам аналитиков, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

На предыдущей неделе добыча нефти в США была на максимуме с апреля 2016 года - 8,98 б/с. Товарные запасы нефти достигли самой высокой отметки для этого времени года за более чем три десятилетия - 508,6 млн баррелей.