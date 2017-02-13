В период с 10 по 13 февраля стоимость автогаза менялась разно направленно. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизилась стоимость автогаза на своих станциях на 20-70 коп./л. Цена в зависимости от региона колеблется в пределах 10,30-12,30 грн/л. Минимально предложение в Киевской области на АЗС «Укрнафты», максимальное в Луганской области.

Сжиженный газ подешевел на 16 коп./л в сети WOG и на 7 коп./л в сети SUN OIL. В свою очередь столичная KLO, AMIC, Mango, Ultra подняли стоимость автогаза на 5-10 коп./л.

Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) удерживают стоимость на уровне 10,55 грн/л.

Отметим, что на оптовом рынке СУГ уже около двух недель отмечается рост цен. Так в пятницу средняя стоимость газа по Украине выросла до 17 900 грн/л.

Также операторы ожидают нового витка подорожания в связи с обострением ситуации с СБУ и введением санкций против крупных украинских поставщиков СУГ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 13/10 февраля 2016 г., грн/л: