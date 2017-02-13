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Топливно-энергетический комплекс
"Приват" неожиданно снизил цену автогаза 13 февраля, уходя ниже столичных моноблоков
13:21 13.02.2017 |
В период с 10 по 13 февраля стоимость автогаза менялась разно направленно. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизилась стоимость автогаза на своих станциях на 20-70 коп./л. Цена в зависимости от региона колеблется в пределах 10,30-12,30 грн/л. Минимально предложение в Киевской области на АЗС «Укрнафты», максимальное в Луганской области.
Сжиженный газ подешевел на 16 коп./л в сети WOG и на 7 коп./л в сети SUN OIL. В свою очередь столичная KLO, AMIC, Mango, Ultra подняли стоимость автогаза на 5-10 коп./л.
Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) удерживают стоимость на уровне 10,55 грн/л.
Отметим, что на оптовом рынке СУГ уже около двух недель отмечается рост цен. Так в пятницу средняя стоимость газа по Украине выросла до 17 900 грн/л.
Также операторы ожидают нового витка подорожания в связи с обострением ситуации с СБУ и введением санкций против крупных украинских поставщиков СУГ.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 13/10 февраля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,35
|
0,01
|
KLO
|
11,29
|
0,10
|
Mango/Ultra
|
10,65
|
0,03
|
Marshal
|
11,58
|
0,00
|
Shell
|
11,60
|
0,00
|
SOCAR
|
11,82
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,97
|
-0,07
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,76
|
-0,16
|
ZOG
|
11,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,00
|
Авиас
|
11,40
|
-0,30
|
Автотранс
|
11,68
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,55
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,35
|
0,00
|
Маркет
|
10,80
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,65
|
0,00
|
Параллель
|
12,72
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,00
|
0,00
|
Татнефть
|
11,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,40
|
-0,32
|
Средняя
|
11,52
|
-0,11
|
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|"Приват" неожиданно снизил цену автогаза 13 февраля, уходя ниже столичных моноблоков
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизилась стоимость автогаза на своих станциях на 20-70 коп./л. Цена в зависимости от региона колеблется в пределах 10,30-12,30 грн/л. Минимально предложение в Киевской области на АЗС «Укрнафты», максимальное в Луганской области.
|13 февраля цены на топлива выросли в ряде крупных региональных сетей АЗС
На 45 коп./л все топлива подорожали в мариупольской сети «Азовнефтепродукт». 50 коп./л прибавила «Паралель», работающая в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. В свою очередь столичная KLO повысила стоимость ДТ на 40 коп./л, - до 22,69 грн/л.
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