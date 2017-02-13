Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 45 коп./л все топлива подорожали в мариупольской сети «Азовнефтепродукт». 50 коп./л прибавила «Паралель», работающая в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. В свою очередь столичная KLO повысила стоимость ДТ на 40 коп./л, - до 22,69 грн/л.

Эти изменения привели к росту средних розничных цен на 2 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на ДТ держатся в коридоре 23 000-23 200 грн/т уже более двух недель. В свою очередь бензины минимально дешевеют из-за низкого предложения импортного ресурса.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/10 февраля 2017 г., грн/л: