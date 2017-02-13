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Топливно-энергетический комплекс
В МЭРТ объяснили причины блокировки нефтетрейдеров
10:42 13.02.2017 |
6 февраля 2017 на основании представлений Службы безопасности Украины Минэкономразвития применило специальную санкцию относительно некоторых импортеров нефтепродуктов (приказы МЭРТ №154 и №155).
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В министерстве сообщают, что санкции применены за нарушение части второй статьи 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», а именно за действия, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности. Специальная санкция предусматривает временное приостановление внешнеэкономической деятельности и начнет действовать с 18.03.2017.
«Служба безопасности Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом, по данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах «оффшорных» структур, уклонение от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины компании применяли схему оформления «косвенных» внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения», - говорится в комментарии МЭРТ.
У СБУ есть основания полагать, что денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами нефтепродуктов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в «оффшорных» юрисдикциях, частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Напомним, 6 февраля МЭРТ указами №154 и 155 ввело санкции против крупнейших импортеров нефтепродуктов: «Надежда», «Пропан Трейд», «Автотранс», «УПК Европлюс», «Укргазпетролеум» и др. а также нерезидентов, через которые осуществляется покупка топлива: WEST TRADING & MARKETING OIL, CORP, TARONE TRADE LLP, LUXOIL IMPORT LLP, RESTIMPEX SYSTEM LLP и др.
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