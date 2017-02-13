Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют отрицательную динамику на статистике американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по увеличению числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14% - до 56,61 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,19% - до 53,76 доллара за баррель.

Удешевлению нефти способствует вышедшая в пятницу статистика от Baker Hughes по увеличению числа буровых установок в США. По данным компании, по итогам завершившейся 10 февраля рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 12 штук, или на 1,6%, до 741 единицы, в том числе нефтяных - на 8 единиц, или на 1,4%, до 591 штуки, число газодобывающих установок увеличилось на 4 единицы, или на 2,8%, до 149 штук. В годовом выражении число буровых в США выросло на 200 штук, или на 36,97%.

Кроме того, аналитики агентства Рейтер отмечают, что ранее на рынке присутствовал скептицизм по поводу соблюдения соглашения по сокращению добычи "черного золота" странами ОПЕК. Однако как сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), за первый месяц действия соглашения ОПЕК выполнила его на 90%. Уровень добычи нефти ОПЕК в январе сократился на 1 миллион баррелей в день, достигнув 32,06 миллиона баррелей в сутки.

"Трейдеры сегодня находятся в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК", - цитирует агентство мнение неназванных аналитиков из банка ANZ. Они отметили, что нефть начнет дорожать, если данные по сокращению ее добычи подтвердятся.