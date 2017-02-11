В Украине с 03 февраля по 10 февраля 2017 г. отмечалось незначительное повышение средней розничной цены бензина А-92 евро, а также снижение стоимости сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, рост средней розничной цены бензина А-92 евро составил 2 коп/л - до 23.49 грн/л, средние цены бензина А-95 евро остались на прежнем уровне - 24.65 грн/л. Дизельное топливо евро к концу недели в стоимости не изменилось - 22.37 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 5 коп/л - до 11.38 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.49 21.00 0.04 0.08 Бензин А-95 евро 24.65 21.50 0.00 0.03 Дизельное топливо Евро 22.37 19.99 0.00 0.09 Сжиженный газ 11.38 9.34 0.13 -0.47

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.02.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,66 0,0 24,60 0,0 22,50 0,0 11,24 -3,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 11,34 0,0 SHELL 25,23 0,0 26,25 0,0 23,41 0,0 11,41 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,33 0,0 Кло 23,39 20,0 24,34 20,0 22,39 30,0 11,29 20,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,67 -3,7 ТНК 23,82 5,7 24,49 0,0 21,91 0,0 11,93 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 11,42 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Средняя цена бензина А-92 евро на АЗС Украины по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:

Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2: