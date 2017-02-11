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Топливно-энергетический комплекс
За неделю А-92 евро в рознице немного подорожал, автогаз — подешевел
21:19 10.02.2017 |
В Украине с 03 февраля по 10 февраля 2017 г. отмечалось незначительное повышение средней розничной цены бензина А-92 евро, а также снижение стоимости сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, рост средней розничной цены бензина А-92 евро составил 2 коп/л - до 23.49 грн/л, средние цены бензина А-95 евро остались на прежнем уровне - 24.65 грн/л. Дизельное топливо евро к концу недели в стоимости не изменилось - 22.37 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 5 коп/л - до 11.38 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.49
|21.00
|0.04
|0.08
|Бензин А-95 евро
|24.65
|21.50
|0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.37
|19.99
|0.00
|0.09
|Сжиженный газ
|11.38
|9.34
|0.13
|-0.47
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.02.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,66
|0,0
|24,60
|0,0
|22,50
|0,0
|11,24
|-3,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|11,34
|0,0
|SHELL
|25,23
|0,0
|26,25
|0,0
|23,41
|0,0
|11,41
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,33
|0,0
|Кло
|23,39
|20,0
|24,34
|20,0
|22,39
|30,0
|11,29
|20,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,67
|-3,7
|ТНК
|23,82
|5,7
|24,49
|0,0
|21,91
|0,0
|11,93
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|11,42
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Средняя цена бензина А-92 евро на АЗС Украины по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:
Средняя цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
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