В период с 9 по 10 февраля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сжиженный газ подорожал на 20 коп./л в столичной сети АЗС KLO, а также на 10 коп./л на киевских станциях «БРСМ-Нафты».

Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) вновь повысили стоимость ресурса еще на 10 коп./л, - до 10,55 грн/л.

В тоже время в ряде сетей цены инерционно снизились. В частности, AMIC, Mango и SOCAR скорректировали свои цены на снижение.

Отметим, что на оптовом рынке СУГ уже около двух недель отмечается рост цен. Так накануне средняя стоимость газа по Украине выросла до 17 900 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/9 февраля 2016 г., грн/л: