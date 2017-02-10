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Топливно-энергетический комплекс
Нефть торгуется 10 февраля в слабом плюсе на фоне сокращения добычи
07:39 10.02.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют небольшую положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.15 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 55,63 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,04% - до 53,02 доллара за баррель.
ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
В то же время ограничивает рост стоимости "черного золота" произошедшее несколько часов назад некоторое удорожание американской валюты, в которой торгуется нефть. Негативно на торги влияет и увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв), которые, по опубликованным в среду данным Минэнерго США, за завершившуюся 3 февраля неделю подскочили на 13,8 миллиона баррелей - до 508,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 2,5 миллиона баррелей - до 497,3 миллиона баррелей.
"Несмотря на укрепившийся доллар и сохраняющиеся опасения по поводу роста производственных запасов нефти в США, трейдеры вновь обратили внимание на сокращение добычи ОПЕК", - цитирует агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков из банка ANZ.
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