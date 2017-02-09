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Топливно-энергетический комплекс
Железнодорожные партии бензинов дешевеют, дизтопливо стабильно более двух недель
17:22 09.02.2017 |
Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средняя стоимость ДТ в четверг составила 23 150 грн/т. Показательно, что диапазон колебания средних цен с 23 января по 9 февраля составляет менее 200 грн/т. По словам операторов, цену ДТ сдерживало от роста дешевое предложение автомобильных партий ресурса, а с прошлой недели - укрепляющийся курс гривны.
Сегодня с партиями российского ДТ на ст. Новоград-Волынский по 23 000-23 100 грн/т вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Восток», «Темиртранс-Захид», WOG, ЗНП-М и «Альянс Энерго Трейд». Оператор автомобильных поставок трубопроводного ресурса «Анвитрейд» предлагал ДТ по 19,40-19,45 грн/л (около 22 850 грн/т). Предложение компании остается ниже крупнооптового ценника, однако уже не так значительно, как в конце января, когда спред достигал 500 грн/т.
Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ в четверг выставляли ЗНГК, WOG, «Бизнес Солюшнс», «Альянс Ойл Украина» по 23 100-23 300 грн/т. Литовский ресурс у «Параллели» в Черниговской области также в рынке - 23 300 грн/т.
«Альянс Энерго Трейд» торгует греческим и российским ДТ в портах Николаев и «Южный» по 23 000-23 200 грн/т. WOG выставляет свой греческий ДТ в «Южном» дороже, по 24 100 грн/т. Продукт Кременчугского НПЗ неизменен в цене с 17 января - 23 900 грн/т.
В отличие от дизтоплива бензины в опте снижаются в цене на протяжении последней недели. За этот период А-92 (27 300 грн/т) и А-95 (28 200 грн/т) подешевели на 650 грн/т. Это снижение вызвано сокращением импортного предложения и укреплением курса гривны. Так белорусский А-92 был только у ЗНГК - 28 100 грн/т. Продукт «Укртатнафты» дешевле - 27 500 грн/т. С шебелинским А-92 Евро-4 выходят сразу три компании: «Газтрон-Украина», «НК Вест Ойл» и «НП-Трейдинг». Их цена 26 700-27 100 грн/т. На сегодняшних торгах УГД «двойка» был продана по 26 550 грн/т (без учета налива).
«Пятерка» в опте - только украинская. «Укртатнафта» выставляет бензин по 28 600 грн/т. «НП-Трейдинг» торгует ресурсом УГД по 27 800 грн/т. Накануне мозырский А-95 торговался у ОККО и ЗНГК по 29 100 грн/т.
Отметим, что с прошлой недели наблюдается укрепление курса гривны на межбанковском валютном тынке. Накануне межбанк закрылся на минимальном с 6 января уровне 26,92 грн/$1. Сегодня он вернулся к 27,1 грн/$1. Также Нацбанк укрепил курс евро до 28,7 грн/€1, что является минимальным уровнем с 12 января. В свою очередь европейские котировки сохранят низкую волатильность: с начала февраля они снизились на $7-10/т.
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