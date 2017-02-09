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9 февраля стоимость автогаза менялась разнонаправленно
13:35 09.02.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на 5-10 коп./л в сетях AMIC, SUN OIL и «Кворум Нафта».
В тоже время операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas, пр.) повысили его стоимость еще на 15 коп./л, - до 10,45 грн/л.
На оптовом рынке СУГ около двух недель фиксируется рост цен. Так накануне средняя стоимость газа по Украине достигла 17 900 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 9/8 февраля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,36
|
-0,05
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,68
|
0,00
|
Marshal
|
11,58
|
0,00
|
Shell
|
11,60
|
0,00
|
SOCAR
|
12,08
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,03
|
-0,03
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,92
|
0,00
|
ZOG
|
11,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,45
|
0,15
|
Авиас
|
11,70
|
0,00
|
Автотранс
|
11,68
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,45
|
0,15
|
БРСМ-Нафта
|
11,33
|
0,01
|
Кворум
|
11,69
|
-0,10
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,66
|
0,00
|
Параллель
|
12,72
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,00
|
0,00
|
Татнефть
|
11,25
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,71
|
0,00
|
Средняя
|
11,65
|
-0,01
|
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