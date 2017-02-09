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Топливно-энергетический комплекс
Нефть дорожает 9 февраля на данных о снижении запасов нефтепродуктов в США
08:13 09.02.2017 |
Мировые цены на "черное золото" растут в четверг на опубликованных в среду данных по запасам нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, по состоянию на 07.14 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% - до 55,41 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,48%, до 52,59 доллара за баррель.
Запасы бензина в США снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 256,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 1,071 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов не изменились с показателя предыдущей недели и составили 170,7 миллиона баррелей. Эксперты при этом прогнозировали рост на 0,3 миллиона баррелей.
Эти показатели смогли компенсировать негативные данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 3 февраля, индикатор вырос на 13,8 миллиона баррелей, или на 2,8% - до 508,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,529 миллиона баррелей - до 497,329 миллиона баррелей.
"Рост запасов (нефти - ред.) был ужасен для рынка, но рынок не обращает на это внимания, потому что (данные по - ред.) запасам нефтепродуктов оказались лучше, чем ожидалось", - цитирует агентство президента Lipow Oil Associates Энрдрю Липова (Andrew Lipow).
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