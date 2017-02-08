Финансовые новости
- |
- 08.02.17
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
8 февраля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей АЗС
14:35 08.02.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сжиженный газ подешевел на 10-20 коп./л в Херсонской, Николаевской, Закарпатской и Житомирской областях на АЗС сети группы «Приват». Его средняя по стране стоимость снизилась к 11,70-11,71 грн/л. Минимальное предложение - на АЗС «Укрнафты» в Житомирской области - 11 грн/л.
WOG на 10 коп./л опустил цену автогаза в Винницкой области. Shell снизил цену на 10 коп./л по всей стране. Также газ подешевел в крупных региональных сетях: «Параллель», «Олас», «Автотехцентр» и др.
Операторы столичных АГЗП («Барс 2000», «Авантаж 7», Smart, Evrogaz, I-LPG, GreenGas и пр.) удерживают цену на уровне 10,30 грн/л.
Средняя стоимость автогаза по Украине снизилась до 11,65 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 8/7 февраля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,41
|
-0,01
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
10,68
|
0,00
|
Marshal
|
11,58
|
0,00
|
Shell
|
11,60
|
-0,10
|
SOCAR
|
12,08
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,07
|
0,00
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,92
|
0,00
|
ZOG
|
11,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,30
|
0,00
|
Авиас
|
11,70
|
-0,01
|
Автотехсервис
|
11,40
|
-0,10
|
Автотранс
|
11,68
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,30
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,32
|
-0,03
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,66
|
0,00
|
Олас
|
10,70
|
-0,25
|
Параллель
|
12,72
|
-0,13
|
Род-Ник
|
11,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,71
|
-0,03
|
Средняя
|
11,65
|
-0,02
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,1% - Госстат
Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду. В годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% с 12,4% за минувший год.
|Кабмин назначил главой Нацполиции начальника угрозыска Князева
|Госстат предварительно оценивает рост ВВП в 4-м квартале 2016 в 4,5-4,8%
"По предварительным оценкам ВВП в 4-м квартале прошлого года будет обнародован на следующей неделе. Но уже сейчас, на основании данных разных отраслей, можно сказать об ускорении роста ВВП в 4-м квартале. Ориентированный рост ВВП в сравнении с 4-м кварталом 2015 года может составить от 4,5% до 4,8%", - Игорь Вернер.
|Рада решила провести парламентские слушания о реформировании пенсионной системы 7 июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Каким будет рост цен в Украине
|8 февраля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей АЗС
Сжиженный газ подешевел на 10-20 коп./л в Херсонской, Николаевской, Закарпатской и Житомирской областях на АЗС сети группы «Приват». Его средняя по стране стоимость снизилась к 11,70-11,71 грн/л. Минимальное предложение - на АЗС «Укрнафты» в Житомирской области - 11 грн/л.
|Кабмин продлил программу "теплых кредитов" на 2017
|Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, Brent торгуется у $54,9 за баррель
|Гройсман выступает за построение модели сдерживания роста цен на товары
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,1% - Госстат
Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду. В годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% с 12,4% за минувший год.
Это интересно
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
|У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки
|Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад